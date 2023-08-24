Ліверпуль готовий продати Салаха в Аль-Іттіхад

Джерело - Arriyadiyah.
Аль-Іттіхад має шанси на підписання вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.
Про це повідомляє Arriyadiyah.
Мерсисайдці, які спочатку відмовилися продавати єгиптянина, наразі погодилися вести переговори з саудівським клубом через велику фінансову пропозицію.
Аль-Іттіхад запропонував понад 100 млн євро за трансфер Мохамеда.
Якщо Ліверпуль прийме цю пропозицію, то трансфер Салаха стане рекордним для чемпіонату Саудівської Аравії.
Раніше Ліверпуль привітав Україну з Днем Незалежності.
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