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Маліновським цікавилися два клуби АПЛ

Руслан Маліновський міг опинитися в АПЛ
Сьогодні 09:12 283 0
Маліновським цікавилися два клуби АПЛ
#Дженоа, #Руслан Маліновський, #Футбольні трансфери

Джерело - ТаТоТаке.

Український півзахисник Руслан Маліновський зацікавив два клуби АПЛ перед переходом у Дженоа.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравець зацікавив Евертон та Шеффілд Юнайтед.

Шеффілд продав у Марсель Ілімана Ндіайє, і клуби розглядали варіант, за якого на його позицію буде придбано саме Маліновський. А Евертону не вистачило конкретики.

Найбільш фінансово вигідну пропозицію з-поміж європейських клубів футболістові зробив Бешикташ.

Нагадаємо, Дженоа орендувала Маліновського у Марселя з правом викупу.

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