Маліновським цікавилися два клуби АПЛ

Руслан Маліновський міг опинитися в АПЛ

Джерело - ТаТоТаке.

Український півзахисник Руслан Маліновський зацікавив два клуби АПЛ перед переходом у Дженоа.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравець зацікавив Евертон та Шеффілд Юнайтед.

Шеффілд продав у Марсель Ілімана Ндіайє, і клуби розглядали варіант, за якого на його позицію буде придбано саме Маліновський. А Евертону не вистачило конкретики.

Найбільш фінансово вигідну пропозицію з-поміж європейських клубів футболістові зробив Бешикташ.

Нагадаємо, Дженоа орендувала Маліновського у Марселя з правом викупу.