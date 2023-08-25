Маліновським цікавилися два клуби АПЛ

Джерело - ТаТоТаке.
Український півзахисник Руслан Маліновський зацікавив два клуби АПЛ перед переходом у Дженоа.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Гравець зацікавив Евертон та Шеффілд Юнайтед.
Шеффілд продав у Марсель Ілімана Ндіайє, і клуби розглядали варіант, за якого на його позицію буде придбано саме Маліновський. А Евертону не вистачило конкретики.
Найбільш фінансово вигідну пропозицію з-поміж європейських клубів футболістові зробив Бешикташ.
Нагадаємо, Дженоа орендувала Маліновського у Марселя з правом викупу.