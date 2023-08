Президент Атлетіко: Жоау Фелікс не хоче грати за клуб

Президент Атлетіко Енріке Сересо розповів про ситуацію з нападником Жоау Феліксом у клубі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Atlético Madrid president Cerezo: “It’s very clear, João Félix doesn't want to play for Atléti”. 🚨⛔️🇵🇹



“Whether other teams want him, that's another debate”, via @jugoneslasexta. pic.twitter.com/BXjoMYIedb