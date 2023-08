Ліверпуль привітав Україну з Днем Незалежності

Ліверпуль долучився до привітань на честь Дня Незалежності України.

Про це йдеться у соцмережах мерсисайдців.

Також Ліверпуль зазначив, що вболівальники можуть зробити донат на спеціальну систему текстових пожертв, щоб підтримати ініціативу Ukraine Humanitarian Appeal.

Today marks Ukraine Independence Day and to demonstrate our continued solidarity with the people of Ukraine, Anfield will be lit up in the national colours tonight 🇺🇦



Fans can also donate to our dedicated text-to-donate supporting the #UkraineHumanitarianAppeal. Text LFC to… https://t.co/Yh0JYHH8r1 pic.twitter.com/5SZoMvZX71