Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу
Сьогодні 00:25 3947
Ястремська перемогла Бушар і вийшла у фінал кваліфікації US Open
Сьогодні 19:59 104
Усик та Дюбуа провели битву поглядів напередодні бою
Сьогодні 16:18 553
Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО
Сьогодні 15:49 1260
Русин перейде у Сандерленд
Сьогодні 14:10 493
Сидорчук фінішувала у топ-20 фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 13:49 381
Кучер може очолити клуб УПЛ
Сьогодні 13:25 780
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 11:00 2726
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:44 26934
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 07:50 9740
Прямі трансляції

Ліверпуль привітав Україну з Днем Незалежності

Ліверпуль долучився до привітань
Сьогодні 18:35 238 0
Ліверпуль привітав Україну з Днем Незалежності
#Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль долучився до привітань на честь Дня Незалежності України.

Про це йдеться у соцмережах мерсисайдців.

"Сьогодні відзначається День Незалежності України, і щоб продемонструвати нашу постійну солідарність з народом України, сьогодні ввечері Енфілд буде підсвічений національними кольорами України", - йдеться у повідомленні.

Також Ліверпуль зазначив, що вболівальники можуть зробити донат на спеціальну систему текстових пожертв, щоб підтримати ініціативу Ukraine Humanitarian Appeal.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 26934
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 9740
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу 3947
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 17962
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 13998
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку 5220
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48475
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87569 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22603 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39426 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16436
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56387