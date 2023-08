Почеттіно: У Мудрика невелика травма, завтра він не зіграє

Півзахисник Челсі Михайло Мудрик пропустить матч 3-го туру АПЛ проти Лутона.

Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

Pochettino on Mudryk: "It is a minor injury, a few days, he won't be available tomorrow. I am very disappointed because he is a player who we have hope for." #CFC