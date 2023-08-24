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Санчес перейде в Інтер

Нападник підпише контракт до 2024 року
Сьогодні 13:12 166 0
Санчес перейде в Інтер
Фото - gettyimages
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Алексіс Санчес

Джерело - Чемпіон.

Чилійський нападник Алексіс Санчес повернеться в Інтер.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

34-річний футболіст збірної Чилі перейде в стан "нерадзуррі" на правах вільного агента та підпише контракт до 2024 року із зарплатою 3 млн євро за сезон.

Нагадаємо, Санчес покинув міланський клуб рік тому, перейшовши у Марсель, де забив 18 голів та віддав 3 результативні передачі у 44 матчах.

Раніше Інтер та Баварія досягли домовленості щодо трансферу Павара.

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