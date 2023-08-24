Санчес перейде в Інтер

Джерело - Чемпіон.
Чилійський нападник Алексіс Санчес повернеться в Інтер.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
34-річний футболіст збірної Чилі перейде в стан "нерадзуррі" на правах вільного агента та підпише контракт до 2024 року із зарплатою 3 млн євро за сезон.
Нагадаємо, Санчес покинув міланський клуб рік тому, перейшовши у Марсель, де забив 18 голів та віддав 3 результативні передачі у 44 матчах.
Раніше Інтер та Баварія досягли домовленості щодо трансферу Павара.
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