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Інтер Маямі вийшов у фінал Відкритого кубка США

Сергій Кривцов відіграв повний матч
Сьогодні 09:10 589 0
Інтер Маямі вийшов у фінал Відкритого кубка США
Фото - Getty Images
#Інтер Маямі

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі обіграв Цинциннаті у півфіналі Відкритого кубка США.

Матч завершився з рахунком 3:3, а у серії пенальті влучнішими були гравці Інтера - 5:4

Українець Сергій Кривцов провів всі 120 хвилин на полі у складі Інтера Маямі.

У фіналі Інтер Маямі зіграє проти Гʼюстон Динамо, матч відбудеться 27 вересня. 

Відкритий кубок США

24 серпня

Цинциннаті – Інтер Маямі 3:3 (1:0, 1:2, 1:1) - після пенальті 4:5

Голи: 1:0 - 18 Акоста, 2:0 - 53 Васкес, 2:1 - 68 Кампана, 2:2 - 90+7 Кампанп, 2:3 - 93 Мартінес, 3:3 - 114 Кубо

Раніше Інтер Маямі з Кривцовим завоював Кубок ліг.

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