Динамо зіграє з Бешикташем у жовтій формі на честь Дня Незалежності

Джерело - fcdynamo.com.
У четвер, 24 серпня, Динамо зіграє перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти стамбульського Бешикташа.
Про це повідомляє пресслужба киян.
На честь того, що матч буде зіграний у День Незалежності України, команда вийде на поле в резервному комплекті форми жовтого кольору.
Матч відбудеться у столиці Румунії Бухаресті на стадіоні Жулешті. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 20:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Динамо може підписати французького захисника.