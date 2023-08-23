Динамо зіграє з Бешикташем у жовтій формі на честь Дня Незалежності

Матч відбудеться у четвер, 24 серпня

У четвер, 24 серпня, Динамо зіграє перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти стамбульського Бешикташа.

Про це повідомляє пресслужба киян.

На честь того, що матч буде зіграний у День Незалежності України, команда вийде на поле в резервному комплекті форми жовтого кольору.

Матч відбудеться у столиці Румунії Бухаресті на стадіоні Жулешті. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Динамо може підписати французького захисника.