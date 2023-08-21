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Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 2-го туру іспанської Ла-Ліги
Сьогодні 08:08 1671 0
Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Бетіс, #Жирона, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Хетафе, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 2-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
2 тур, 20 серпня

Жирона - Хетафе 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Еррера, 2:0 - 56 Стуані, 3:0 - 65 Стуані

Віктор Циганков вийшов в основі і відіграв увесь матч, Артем Довбик з'явився на полі на 71-й хвилині. Обидва українці не відзначилися результативними діями.

Барселона - Кадіс 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 82 Педрі, 2:0 - 90+4 Торрес

Бетіс - Атлетіко 0:0

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