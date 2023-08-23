Кополовець став помічником депутата Закарпатської області

Колишній півзахисник футболіст Михайло Кополовець обійняв посаду помічника депутата Закарпатської області Андрія Шекети

Про це повідомив сам посадовець.

"Ми з Михайлом були знайомі давно, ближче познайомилися під час наших волонтерських поїздок на схід. Він мені допомагатиме й підказуватиме у певних моментах у спортивній сфері. Коли мені потрібно буде поставити питання саме спортсмену, а не бюрократу. Саме у цьому напрямку він мені буде корисний", - сказав Шекета.