Кополовець став помічником депутата Закарпатської області

Колишній півзахисник футболіст Михайло Кополовець обійняв посаду помічника депутата Закарпатської області Андрія Шекети
Про це повідомив сам посадовець.
"Ми з Михайлом були знайомі давно, ближче познайомилися під час наших волонтерських поїздок на схід. Він мені допомагатиме й підказуватиме у певних моментах у спортивній сфері. Коли мені потрібно буде поставити питання саме спортсмену, а не бюрократу. Саме у цьому напрямку він мені буде корисний", - сказав Шекета.
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