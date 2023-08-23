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Кристал зібрав 200 тисяч гривень на підтримку Сил оборони

Усі кошти пішли на підтримку Сил оборони та волонтерів
Сьогодні 17:00 251 0
Кристал зібрав 200 тисяч гривень на підтримку Сил оборони
#Кристал Херсон

Джерело - Чемпіон.

Кристал Херсон відзвітувався щодо результатів благодійної діяльності клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Починаючи з грудня минулого року Кристалу вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Усі кошти пішли на підтримку Сил оборони та волонтерів, які допомагають українському війську.

Херсонський клуб регулярно проводить аукціони та розіграші цінних лотів з метою збору коштів на підтримку Сил оборони. Зокрема, нещодавно проводився розіграш м’яча з автографами гравців та тренерів збірної України.

Нагадаємо, US Open проведе благодійний матч на підтримку України.

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