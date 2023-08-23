Динамо може підписати французького захисника

Динамо може підсилитись захисником

Динамо може підписати французького центрального захисника Ісмаеля Аанеба.

Про це повідомляє L'Equipe.

Український клуб веде перемовини з гравцем. Також ним цікавляться Ференцварош, Мальорка та Лас-Пальмас. Фаворитом у боротьбі за захисника наразі є Динамо.

24-річний француз є вільним агентом після того, як закінчився його контракт з Сошо. Він провів за команду 67 матчів та зробив 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Попов може відновитися до матчу з Бешикташем.