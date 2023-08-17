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Галатасарай не може отримати трансферний сертифікат Тете через скаргу Шахтаря

"Гірники" вимагають відсторонити бразильця від футболу
Сьогодні 15:50 252 0
Галатасарай не може отримати трансферний сертифікат Тете через скаргу Шахтаря
#Галатасарай, #Тете

Джерело - Haber Sunum.

Галатасарай поки не може отримати трансферний сертифікат на вінгера Тете.

Про це повідомляє Haber Sunum.

Така ситуація склалася через те, що Шахтар подав скаргу до ФІФА на турецький клуб та самого гравця. "Гірники" вимагають відсторонити бразильця від футболу.

Шахтар заявляє, що Тете підписав контракт з Галатасараєм, маючи чинну угоду з донецьким клубом.

Згідно з правилом ФІФА, бразилець міг призупинити контракт через війну, але Шахтар вказує, що Тете був в Україні вже під час повномасштабної війни. Це вони вважають найціннішою інформацією у цьому випадку.

Шахтар просить покарати і Галатасарай, заборонивши йому підписувати нових гравців, оскільки турки підписали бразильця без згоди донецького клубу.

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