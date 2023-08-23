Усик знищив Ф'юрі за бій з Нганну

Чемпіон WBC у надважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) повинний був провести бій із представником топ-10 рейтингу, а не проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Про це розповів чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усика (20-0, 13 КО).

"Це легкі гроші для Тайсона Ф'юрі. Мені здається, що все це виглядає трохи дивно. Для мене це дивно.

Хлопець, який є чемпіоном WBC у суперважкій вазі, замість того, щоб битися з хлопцем із топ-10, раптом обирає своїм суперником бійця з UFC. Для Нганну це круто. Але для Тайсона – ні.

Ваше та моє сприйняття різні. Ви сприймаєте це як шоу, я належу до цього як спортсмен. Якщо він обирає цей шлях, добре, я поважаю його вибір", - розповів Усик.