Попов може відновитися до матчу з Бешикташем

Джерело - Чемпіон.
Захисник Динамо Денис Попов має шанс зіграти у першому матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Бешикташа.
Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.
Зараз 24-річний футболіст тренується індивідуально, але вже активно працює з м'ячем.
Шанси повністю відновитися до першого матчу проти Бешикташа у нього є, але визначальними в цьому відношенні стануть найближчі дні.
Попов отримав травму у матчі попереднього раунду проти Аріса (2:1).
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