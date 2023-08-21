Попов може відновитися до матчу з Бешикташем

Зараз 24-річний футболіст тренується індивідуально

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Денис Попов має шанс зіграти у першому матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Бешикташа.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Зараз 24-річний футболіст тренується індивідуально, але вже активно працює з м'ячем.

Шанси повністю відновитися до першого матчу проти Бешикташа у нього є, але визначальними в цьому відношенні стануть найближчі дні.

Попов отримав травму у матчі попереднього раунду проти Аріса (2:1).

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