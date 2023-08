Маунт пропустить наступні матчі Манчестер Юнайтед через пошкодження

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт отримав пошкодження у матчі 2-го туру АПЛ проти Тоттенгема (0:2).

Про це повідомляє Bleacher Report.

24-річний англієць точно пропустить наступний матч проти Ноттінгем Форест.

Він повернеться аж після міжнародної паузи, тобто також не візьме участь в грі з Арсеналом.

