Керівники саудівської ліги не хочуть, щоб клуби підписували Грінвуда

Керівники саудівської ліги не хочуть, щоб якийсь із клубів чемпіонату підписував вінгера Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє TalkSport.

Фахівці побоюються шкоди репутації та іміджу першості.

Грінвуд: Залишити Манчестер Юнайтед - найкраще рішення

BREAKING: Saudi Pro League chiefs are reluctant for their clubs to sign Mason Greenwood.



Bosses in the Middle East fear taking on the striker would be damaging to their league's public image.



- talkSPORT sources understand



🚨 More ☞ https://t.co/dHUPYxfGXK pic.twitter.com/q9yJNwdiA6