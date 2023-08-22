Керівники саудівської ліги не хочуть, щоб клуби підписували Грінвуда

Джерело - Чемпіон.
Керівники саудівської ліги не хочуть, щоб якийсь із клубів чемпіонату підписував вінгера Мейсона Грінвуда.
Про це повідомляє TalkSport.
Фахівці побоюються шкоди репутації та іміджу першості.
Грінвуд: Залишити Манчестер Юнайтед - найкраще рішення
BREAKING: Saudi Pro League chiefs are reluctant for their clubs to sign Mason Greenwood.— talkSPORT (@talkSPORT) August 22, 2023
Bosses in the Middle East fear taking on the striker would be damaging to their league's public image.
- talkSPORT sources understand
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Англієць покине Манчестер Юнайтед, разом з клубом було прийнято рішення не повертати його до команди.
У січні 2022 року Грінвуд був звинувачений у спробі зґвалтування. У лютому цього року поліція закрила кримінальне провадження щодо 21-річного футболіста.
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