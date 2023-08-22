Керівники саудівської ліги не хочуть, щоб клуби підписували Грінвуда

Фахівці побоюються шкоди репутації та іміджу першості

Джерело - Чемпіон.

Керівники саудівської ліги не хочуть, щоб якийсь із клубів чемпіонату підписував вінгера Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє TalkSport.

Фахівці побоюються шкоди репутації та іміджу першості.

Грінвуд: Залишити Манчестер Юнайтед - найкраще рішення

BREAKING: Saudi Pro League chiefs are reluctant for their clubs to sign Mason Greenwood.



Bosses in the Middle East fear taking on the striker would be damaging to their league's public image.



- talkSPORT sources understand



🚨 More ☞ https://t.co/dHUPYxfGXK pic.twitter.com/q9yJNwdiA6 — talkSPORT (@talkSPORT) August 22, 2023

Англієць покине Манчестер Юнайтед, разом з клубом було прийнято рішення не повертати його до команди.

У січні 2022 року Грінвуд був звинувачений у спробі зґвалтування. У лютому цього року поліція закрила кримінальне провадження щодо 21-річного футболіста.

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