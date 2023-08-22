Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та тріумф Столя
Сьогодні 07:20 3460
Гармаш, Хачеріді та ще кілька українських гравців розпочали тренерські курси
Сьогодні 18:39 371
Шахтар оглосив про трансфер Азарова
Сьогодні 13:38 652
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 12:52 2222
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 22 серпня
Сьогодні 07:50 3005
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 07:00 20927
Кохан назвав причину його дискваліфікації від ФЛАУ
Сьогодні 06:41 1070
Ткачук та Рижикова вийшли до півфіналу ЧС у бігу на 400 метрів
Сьогодні 05:44 804
Арсенал із Зінченком обіграв Крістал Пелес у 2 турі АПЛ
Вчора 23:55 1183
Жіноча збірна України перемогла Бельгію на чемпіонаті Європи
Вчора 23:17 1241
Прямі трансляції

Керівники саудівської ліги не хочуть, щоб клуби підписували Грінвуда

Фахівці побоюються шкоди репутації та іміджу першості
Сьогодні 21:15 164 0
Керівники саудівської ліги не хочуть, щоб клуби підписували Грінвуда
#Грінвуд, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Керівники саудівської ліги не хочуть, щоб якийсь із клубів чемпіонату підписував вінгера Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє TalkSport.

Фахівці побоюються шкоди репутації та іміджу першості.

  Грінвуд: Залишити Манчестер Юнайтед - найкраще рішення

Англієць покине Манчестер Юнайтед, разом з клубом було прийнято рішення не повертати його до команди.

У січні 2022 року Грінвуд був звинувачений у спробі зґвалтування. У лютому цього року поліція закрила кримінальне провадження щодо 21-річного футболіста.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 3004
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 22 серпня Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 22 серпня 3005
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 8269
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 20927
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та тріумф Столя Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та тріумф Столя 3460
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 16834
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16528 6
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 53159 2
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38932 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320553 7
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 294988
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2799