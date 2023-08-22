Хаві наполягає на трансфері Канселу в Барселону

Деку хоче підписати гравця Вальядоліда Івана Фреснеди

Джерело - Diario Sport.

Барселона хоче підписати правого захисника у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Diario Sport.

Новий спортивний директор команди Деку наполягав на трансфері 18-річного гравця Вальядоліда Івана Фреснеди.

Проте головний тренер каталонців Хаві хотів бачити у складі більш досвідченого футболіста, наполігши на кандидатурі Жоау Канселу.

Каталонці не можуть дозволити собі підписати обох гравців через фінансові обмеження.

Раніше ПСЖ орендував захисника Барселони.

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