Хаві наполягає на трансфері Канселу в Барселону

Джерело - Diario Sport.
Барселона хоче підписати правого захисника у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Diario Sport.
Новий спортивний директор команди Деку наполягав на трансфері 18-річного гравця Вальядоліда Івана Фреснеди.
Проте головний тренер каталонців Хаві хотів бачити у складі більш досвідченого футболіста, наполігши на кандидатурі Жоау Канселу.
Каталонці не можуть дозволити собі підписати обох гравців через фінансові обмеження.
Раніше ПСЖ орендував захисника Барселони.
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