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Челсі підпише сербського голкіпера

Челсі підсилиться голкіпером
Сьогодні 10:12 215 0
Челсі підпише сербського голкіпера
#Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Нью-Інгленд Революшн Джордже Петрович перейде у Челсі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуб МЛС отримає за гравця 16 мільйонів євро. Медогляд запланований на середу.

Серб складе конкуренцію Роберту Санчесу. Раніше воротар Челсі Кепа Аррісабала перейшов у Реал на правах оренди.

23-річний Петрович у поточному сезоні провів 25 матчів за Нью-Інгленд Революшн, пропусти 29 голів та 8 разів відіграв на нуль.

Раніше Челсі з Мудриком програв Вест Гему.

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