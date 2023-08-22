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Нападник Зорі Русин може перейти в бельгійський клуб

Назва клубу не вказана
Сьогодні 16:30 198 0
Нападник Зорі Русин може перейти в бельгійський клуб

Джерело - Чемпіон.

Форвард Зорі та збірної України Назарій Русин має ще одну пропозицію з Європи.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Окрім конкретної пропозиції від Сандерленда 25-річним футболістом цікавиться один із клубів бельгійського елітного дивізіону. Назва клубу не вказана.

Що ж до переходу до Шахтаря, то на сьогодні його ймовірність вкрай мала. Джерела у донецькому клубі спростовують те, що перемовини щодо Русина вийшли на просунуту стадію.

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