Джерело - Чемпіон.
Форвард Зорі та збірної України Назарій Русин має ще одну пропозицію з Європи.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Окрім конкретної пропозиції від Сандерленда 25-річним футболістом цікавиться один із клубів бельгійського елітного дивізіону. Назва клубу не вказана.
Що ж до переходу до Шахтаря, то на сьогодні його ймовірність вкрай мала. Джерела у донецькому клубі спростовують те, що перемовини щодо Русина вийшли на просунуту стадію.
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