Шахтар готує трансфер нападника Зорі

Джерело - Чемпіон.
Шахтар хоче перехопити у Сандерленда нападника Зорі Назарія Русина.
Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.
Новий головний тренер команди Патрік ван Леувен хоче грати за схемою 4-3-3 та використовувати колишнього футболіста Динамо на позиції лівого крайнього форварда.
Головний тренер гірників особисто телефонував Русину.
Шанси того, що донецький клуб перехопить Русина в англійського оцінюються як високі.Найближчими днями ситуація може просунутися.
Русин працював під керівництвом ван Леувена у Зорі.
Раніше Зоря отримала від Сандерленда фінальну пропозицію щодо Русина.
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