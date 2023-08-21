Шахтар готує трансфер нападника Зорі

Назарій Русин може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Шахтар хоче перехопити у Сандерленда нападника Зорі Назарія Русина.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

Новий головний тренер команди Патрік ван Леувен хоче грати за схемою 4-3-3 та використовувати колишнього футболіста Динамо на позиції лівого крайнього форварда.

Головний тренер гірників особисто телефонував Русину.

Шанси того, що донецький клуб перехопить Русина в англійського оцінюються як високі.Найближчими днями ситуація може просунутися.

Русин працював під керівництвом ван Леувена у Зорі.

Раніше Зоря отримала від Сандерленда фінальну пропозицію щодо Русина.

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