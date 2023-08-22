Гвардіолі зробили екстрену операцію через проблеми зі спиною

Джерело - офіційний сайт Манчестер Сіті.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола сьогодні переніс екстрену операцію.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Коуч "містян" останнім часом страждав від сильного болю у спині, тому вилетів до Барселони на екстрену операцію.
Хірургічне втручання пройшло успішно, і тепер Гвардіола тепер проходитиме реабілітацію в Барселоні.
На час відсутності Пепа обов'язки головного тренера виконуватиме його асистент Хуанма Лільо.
Очікується, що Гвардіола повернеться до роботи після паузи на матчі збірних у вересні.
Нагадаємо, Манчестер Сіті продовжить контракти з Вокером та Бернарду.
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