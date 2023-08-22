Манчестер Сіті продовжить контракти з Вокером та Бернарду

Манчестер Сіті збереже своїх лідерів

Манчестер Сіті продовжить контракти з Кайлом Вокером та Бернарду Сілвою.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Вокер і Сілва хочуть залишитися в Манчестер Сіті, попри інформацію про їхній можливий відхід. Клуб близький до продовження угод із гравцями.

Зазначається, що відхід Ріяда Мареза та Ілкая Гюндогана вплинув на бажання Манчестер Сіті зберегти Вокера та Бернарду в команді.

Повідомлялося, що цього літа Вокер був близьким до переходу до Баварії. До Бернарда виявляли інтерес Барселона, ПСЖ та клуби Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті підпише вінгера Ренна Доку.