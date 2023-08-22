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Олександрія відмовила Поліссю у запрошенні VAR

Причина такого рішення Олександрії - невідома
Сьогодні 15:26 232 0
Олександрія відмовила Поліссю у запрошенні VAR
#VAR, #Олександрія, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sportarena.com.

Олександрія відмовила Поліссю у запрошенні системи ВАР на матч 5-го туру УПЛ.

Про це повідомляє Sport Arena.

Житомирський клуб був готовий сплатити 50% видатків. Причина такого кроку Олександрії – невідома.

Відповідно до "Положення про порядок застосування ВАР у сезоні-2023/24", клуби УПЛ та ПФЛ мають надіслати відповідну заявку не пізніше, ніж за 9 днів до дня проведення зустрічі. Якщо від клубів УПЛ не було отримано достатньо заявок, відповідна комісія УАФ самостійно приймає рішення про призначення ВАР на матчі УПЛ, за якими не були отримані заявки від клубів. При цьому оплату за застосування системи ВАР беруть він клуби, які проводять домашні матчі.

Раніше Полісся запрошувало ВАР на всі свої матчі до УПЛ. При цьому, наприклад, у виїзному матчі проти Дніпро-1 у рамках другого туру (1:2) житомирський клуб діяв за тією самою схемою, яку й запропонував Олександрії – взяв на себе 50% витрат, пов’язаних із запрошенням системи ВАР.

Матч Олександрія - Полісся відбудеться 26 серпня. Початок о 17:00.

Раніше Полісся у меншості переграло ЛНЗ.

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