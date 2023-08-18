Полісся у меншості переграло ЛНЗ у 4 турі УПЛ

Друга поспіль перемога Полісся в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ вдома поступився Поліссю у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Відзначимо, що Полісся догравало матч у меншості - на 53-й хвилині арбіртр за другу жовту картку вилучив захисника Владислава Шаповала.

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 18 серпня

ЛНЗ (Черкаси) - Полісся (Житомир) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Аріелсон, 0:2 - 84 Кушніренко, 1:2 - 88 Шестаков

Попередження: Насонов, 18, Пасіч, 41 – Шаповал, 12

Вилучення: Шаповал, 53 (друге попередження)

ЛНЗ: Пеньков – Савін, Муравський, Лопирьонок, Насонов (С. Шестаков, 56) – Хамелюк – Пасіч (Тищенко, 63), Олійник, В. Бойко (Копил, 64), Наумець (Норенков, 76) – Прядун (Нич, 46).

Полісся: Бойко – Шаповал, Шабанов, Крушинський (Огіря, 46), Чоботенко (Гітченко, 74), Кравченко – Макуана, Козак, Танковський (Смоляков, 56), Мустафаєв (Будківський, 46) – Аріелсон (Кушніренко, 55).

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