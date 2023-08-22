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Бешикташ припинив переговори з Рамосом

Серхіо Рамос та Андерсон Таліска не перейдуть у турецький клуб
Сьогодні 14:53 234 0
Бешикташ припинив переговори з Рамосом
Фото - gettyimages
#Бешикташ, #Серхіо Рамос

Джерело - Чемпіон.

Бешикташ оголосив про припинення переговорів з Серхіо Рамосом та Андерсоном Таліску.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидва футболісти просили у клуба занадто високі фінансові умови.

Серхіо Рамос наразі перебуває в статусі вільного агента після закінчення контракту з французьким ПСЖ. У минулому сезоні він провів 45 матчів за ПСЖ, забив 4 голи і зробив 1 асист.

29-річний Андерсон Таліска зараз є гравцем саудівського Аль-Насра. Він вже виступав за Бешикташ у сезонах 2016/17 та 2017/18. За цей час бразилець провів 80 матчів, забивши 37 голів та віддавши 14 асистів.

аніше Галатасарай запропонував контракт Рамосу.

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