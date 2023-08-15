Галатасарай запропонував контракт Рамосу

Серхіо Рамос шукає новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Захисник Серхіо Рамос мав зустріч з представниками Галатасарая.

Про це повідомляє Fanatik.

За даними джерела, на ній футболіст заявив, що поки що очікує на велику пропозицію від клубів з Саудівської Аравії. Але в разі відсутності таких – готовий перейти в Галатасарай.

Турки вже запропонували Рамосу 2-річний контракт з 5,5 млн євро на рік. Була інформація, що Серхіо веде перемовини з Аль-Іттіхадом, але фінансові умови не розголошують.

Раніше повідомлялося, що Севілья відмовилась підписувати Рамоса.