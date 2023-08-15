Головне
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
Вчора 21:15 2039
Збірна України поступилась Туреччині у пре-кваліфікації Олімпіади-2024
Вчора 22:36 326
Неймар - гравець Аль-Хілаля
Вчора 20:11 566
Епіцентр переграв Прикарпаття, Вікторія вибила Інгулець: результати матчів Кубка України
Вчора 19:39 872
Збірна Іспанії перемогла Швецію у півфіналі жіночого ЧС-2023
Вчора 13:09 544
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025
Вчора 09:40 506
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо
Вчора 09:24 4108 1
Ракув Кочергіна зіграє з Арісом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 08:24 652
Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 08:08 1555
Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
14.08.2023 22:05 953
Прямі трансляції

Галатасарай запропонував контракт Рамосу

Серхіо Рамос шукає новий клуб
Вчора 23:10 220 0
Галатасарай запропонував контракт Рамосу
Фото - gettyimages
#Галатасарай, #Серхіо Рамос, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Захисник Серхіо Рамос мав зустріч з представниками Галатасарая.

Про це повідомляє Fanatik.

За даними джерела, на ній футболіст заявив, що поки що очікує на велику пропозицію від клубів з Саудівської Аравії. Але в разі відсутності таких – готовий перейти в Галатасарай.

Турки вже запропонували Рамосу 2-річний контракт з 5,5 млн євро на рік. Була інформація, що Серхіо веде перемовини з Аль-Іттіхадом, але фінансові умови не розголошують.

Раніше повідомлялося, що Севілья відмовилась підписувати Рамоса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту 16142
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 14424
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 37124 1
Стівенсон назвав основну причину відмови Ломаченка від бою Стівенсон назвав основну причину відмови Ломаченка від бою 4598 2
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 11952
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо 4108 1
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39662
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22920
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 60599
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39168 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116894
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25676