Галатасарай запропонував контракт Рамосу

Джерело - Чемпіон.
Захисник Серхіо Рамос мав зустріч з представниками Галатасарая.
Про це повідомляє Fanatik.
За даними джерела, на ній футболіст заявив, що поки що очікує на велику пропозицію від клубів з Саудівської Аравії. Але в разі відсутності таких – готовий перейти в Галатасарай.
Турки вже запропонували Рамосу 2-річний контракт з 5,5 млн євро на рік. Була інформація, що Серхіо веде перемовини з Аль-Іттіхадом, але фінансові умови не розголошують.
Раніше повідомлялося, що Севілья відмовилась підписувати Рамоса.