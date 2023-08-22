Полісся проведе конкурс на оновлену емблему

У Полісся буде нова емблема

Полісся оголосило про результати опитування, яке стосувалося оновлення логотипу команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як повідомляється у заяві, 60% опитаних проголосували за збереження старого логотипу, а 40% – за оновлення емблеми.

Таким чином, керівництвом клубу було ухвалено компромісне рішення. Полісся оголосить конкурс на розробку нового лого, найкращі варіанти обере компетентне журі.

Далі буде оголошено нове голосування, в якому фанатам запропонують обрати серед трьох нових варіантів і емблеми команди, що діє.

Раніше Полісся у меншості переграло ЛНЗ.