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Шахтар оглосив про трансфер Азарова

Грузинський захисник став гравцем Шахтаря
Сьогодні 13:38 231 0
Шахтар оглосив про трансфер Азарова
#Футбольні трансфери, #Црвена Звезда, #Шахтар, #Іраклі Азарові

Джерело - shakhtar.com.

Захисник Црвени Звезди Іраклі Азарові перейшов у Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Угоду з гравцем розраховано до 30 червня 2028 року. Інші деталі трансферу не розголошуються.

Азаров починав займатися футболом в академії Динамо (Тбілісі), за першу команду якого дебютував у 17 років і провів 14 матчів (3 асисти). У січні 2021-го перейшов до Динамо (Батумі), де одразу став гравцем основи і за півтора року зіграв 65 матчів (4 голи, 10 асистів). Від сезону‐2022/23 виступав у складі белградської Црвени Звезди (26 матчів, 3 асисти). Чемпіон Грузії (2019, 2020, 2021), чемпіон Сербії (2023).

Від 2017 року регулярно викликався до юнацьких та молодіжної збірних своєї країни, за які відіграв 38 поєдинків. Разом зі збірною Грузії U21 був учасником молодіжного чемпіонату Європи – 2023. 2 червня 2021 року дебютував за національну збірну Грузії у товариській зустрічі з Румунією та наразі провів у складі головної команди 12 матчів.

Повідомлялося, що "гірники" запропонували за гравця три мільйони євро.

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