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Шахтар готує трансфер грузинського захисника

Шахтар може підписати захисника
Сьогодні 11:25 295 0
Шахтар готує трансфер грузинського захисника
#Футбольні трансфери, #Црвена Звезда, #Шахтар

Джерело - sportarena.com.

Шахтар цікавиться грузинським захисником Іраклієм Азаровим.

Про це повідомляє Mozzart Sport.

21-річний Азаров із літа минулого року виступає за Црвену Звєзду. "Гірники" запропонували за гравця три мільйони євро.

Минулого сезону захисник провів 25 матчів за клуб із Белграда, віддавши три асисти. На його рахунку – 12 ігор за національну команду Грузії.

Шахтар став чемпіоном України у сезоні 2022/23. Гірники потрапили до третього кошика жеребкування наступного розіграшу групового етапу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ахметов визначився з новим головним тренером Шахтаря.

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