Шахтар підписав грузинського захисника

Джерело - Geo Team.

Захисник Црвени Звезди Іраклі Азарові перейшов у Шахтар.

Про це повідомляє Geo Team.

За даними джерела, сьогодні грузин вже тренуватиметься з новою командою.

Црвена Звезда рік тому купила футболіста за 200 000 євро у Динамо Батумі. Трансферна вартість гравця зросла після виступів у складі збірної Грузії. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

У 29 матчах минулого сезону Іраклі зробив 4 асисти.

Повідомлялося, що "гірники" запропонували за гравця три мільйони євро.

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