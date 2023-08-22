Де Поль відхилив пропозицію Аль-Ахлі

Родріго де Пауль відмовився покидати Атлетіко

Півзахисник Атлетіко Родріго де Пауля відхилив пропозицію із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

29-річний футболіст вислухав її, все зважив і врешті відмовився. Дуже важливими були розмови гравця з Дієго Сімеоне та Ліонелем Скалоні.

Аль-Ахлі не виключає того, що й надалі намагатиметься підписати гравця, але його воля є ключовою – де Поль хоче і надалі виступати в Європі.

Нагадаємо, Аль-Ахлі підпише захисника Аталанти.

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