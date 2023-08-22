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Молодіжна збірна України назвала заяву на матчі з Німеччиною та Північною Ірландією

Молодіжна збірна України стартує у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21) поєдинком проти команди Північної Ірландії.
Сьогодні 11:25 162 0
Молодіжна збірна України назвала заяву на матчі з Німеччиною та Північною Ірландією
ФОТО: УАФ

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса назвав імена 23-х виконавців, викликаних на вересневий збір.

Про це повідомляє пресслжба УАФ.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка).

Захисники: Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ), Арсеній Батагов, Антон Боль (обидва — Зоря Луганськ), Даніл Скорко (Олександрія), Артем Смоляков (Полісся Житомир), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва — Рух Львів), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Валентин Рубчинський (Дніпро-1 Дніпро), Ілля Квасниця (Рух Львів), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Олег Очеретько, Іван Лосенко (обидва — Шахтар Донецьк), Євген Павлюк (Ворскла Полтава).

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь Київ), Денис Теслюк (Рух Львів), Богдан В’юнник (Шахтар Донецьк).

Наступний відбірний цикл чемпіонату Європи молодіжна збірна України (гравці 2002 року народження й молодші), яку очолив іспанець Унаї Мельгоса, розпочне 12 вересня домашнім матчем проти команди Північної Ірландії. Ця гра відбудеться у Словаччині, на полі Національного тренувального центру Попрада (початок — о 19.30 за київським часом). Також у групі F, окрім цих двох збірних, виступатимуть Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.

Нагадаємо, збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА.

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