Збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА

Оновлений рейтинг ФІФА

Джерело - Чемпіон.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України посідає 24-те місце, піднявшись порівняно з минулим, квітневим реєстром на шість позицій. Синьо-жовті мають 1541,25 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 13-та.

Із квітня 2023 року збірна України провела три матчі — у товариському поєдинку зіграла внічию в Бремені з Німеччиною (3:3), а в межах кваліфікації Євро-2024 перемогла у Скоп'є Північну Македонію (3:2) та здобула перемогу у словацькій Трнаві над Мальтою (1:0)

Рейтинг ФІФА на 29 червня:

1. Аргентина — 1843,73.

2. Франція — 1843,54.

3. Бразилія — 1828,27.

4. Англія — 1797,39.

5. Бельгія — 1788,55.

6. Хорватія — 1742,55.

7. Нідерланди — 1731,23.

8. Італія — 1726,58.

9. Португалія — 1718,25.

10. Іспанія — 1703,45.

…

24. УКРАЇНА — 1541,25.