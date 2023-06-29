Збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА

Джерело - Чемпіон.
ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.
Про це повідомляє УАФ.
Збірна України посідає 24-те місце, піднявшись порівняно з минулим, квітневим реєстром на шість позицій. Синьо-жовті мають 1541,25 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 13-та.
Із квітня 2023 року збірна України провела три матчі — у товариському поєдинку зіграла внічию в Бремені з Німеччиною (3:3), а в межах кваліфікації Євро-2024 перемогла у Скоп'є Північну Македонію (3:2) та здобула перемогу у словацькій Трнаві над Мальтою (1:0)
Рейтинг ФІФА на 29 червня:
1. Аргентина — 1843,73.
2. Франція — 1843,54.
3. Бразилія — 1828,27.
4. Англія — 1797,39.
5. Бельгія — 1788,55.
6. Хорватія — 1742,55.
7. Нідерланди — 1731,23.
8. Італія — 1726,58.
9. Португалія — 1718,25.
10. Іспанія — 1703,45.
…
24. УКРАЇНА — 1541,25.