Ліверпуль запропонував 30 млн євро за лідера Флуміненсе

Ліверпуль хоче підписати бразильського півзахисника

Ліверпуль зробив усну пропозицію по центральному півзахиснику Флуміненсе Андре.

Про це повідомляє Globo.

Мерсисайдці були готові заплатити близько 30 мільйонів євро, включаючи фіксовану частину та бонуси, але бразильський клуб попередив, що не продаватиме гравця до кінця року, тому Ліверпуль навіть не став робити офіційну пропозицію.

Причиною є те, що Флуміненсе сподівається виграти цьогорічний розіграш Кубка Лібертадорес.

Раніше Ліверпуль оголосив про підписання опорника Штутгарта Ендо.