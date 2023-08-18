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Ліверпуль оголосив про підписання опорника Штутгарта Ендо

З 30-річним японцем підпишуть довгостроковий контракт
Сьогодні 15:02 161 0
Ліверпуль оголосив про підписання опорника Штутгарта Ендо
#Ліверпуль, #Штутгарт, #Ватару Ендо

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.

Ліверпуль оформив трансфер півзахисника Штутгартом Ватару Ендо.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

З 30-річним японцем підпишуть довгостроковий контракт, коли він отримає міжнародний дозвіл на роботу у Великій Британії.

Хавбек стане гравцем "червоних" після узгодження особистих умов контракту та успішного проходження медогляду.

Нагадаємо, Ліверпуль завершує трансфер Амрабата.

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