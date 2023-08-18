Ліверпуль оголосив про підписання опорника Штутгарта Ендо

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.
Ліверпуль оформив трансфер півзахисника Штутгартом Ватару Ендо.
Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.
З 30-річним японцем підпишуть довгостроковий контракт, коли він отримає міжнародний дозвіл на роботу у Великій Британії.
Хавбек стане гравцем "червоних" після узгодження особистих умов контракту та успішного проходження медогляду.
Нагадаємо, Ліверпуль завершує трансфер Амрабата.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!