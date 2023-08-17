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Сілва може залишити Манчестер Сіті влітку 2024 року

Сілва залишиться у Манчестер Сіті
Сьогодні 18:41 211 0
Сілва може залишити Манчестер Сіті влітку 2024 року
Фото - Getty Images
#Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті

Джерело - football.ua.

Півзахисник Бернарду Сілва близький до того, щоб продовжити контракт з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

У новій угоді буде прописано відступні: 29-річний футболіст зможе залишити "містян" за 50 мільйонів євро, але влітку 2024 року.

Зазначимо, що контракт Сілви розрахований до літа 2025 року, а угода буде продовжена до 2026 року.

Минулого сезону Бернарду провів 55 матчів у всіх турнірах за Сіті: на його рахунку 7 голів та 7 асистів. 

Повідомлялося, що Аль-Наср може підписати Сілву.

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