Інтер може повернути Санчеса

Алексіс Санчес шукає новий клуб

Чилійський нападник Алексіс Санчес може повернутися в Інтер.

Про це повідомляє FcInterNewsit.

Алексіс Санчес може повернутися до Інтера, якщо Хоакін Корреа покине клуб.

У цьому випадку "нерадзуррі" готові підписати чилійцем 1-річний контракт на 2,5 мільйони євро.

Футболіст відхилив пропозиції з Саудівської Аравії, Туреччини, Франції та МЛС, очікуючи на розвиток подій.

Нагадаємо, Санчес покинув міланський клуб рік тому, перейшовши у Марсель, де забив 18 голів та віддав 3 результативні передачі у 44 матчах.

Раніше Інтер та Баварія досягли домовленості щодо трансферу Павара.

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