Головне
Шахтар та Кривбас зіграли внічию в матчі з 6 голами та 3 вилученнями
Вчора 21:11 1192
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 18:12 8177
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 14:23 67800
Збірна України назвала заявку на матчі проти Англії та Італії
Сьогодні 13:38 796
Дніпро-1 веде переговори з іспанським тренером
Сьогодні 12:30 515
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 11:37 321613 3
Григорчук - найкращий тренер 4 туру УПЛ
Сьогодні 11:27 387
Музичук здобула бронзу Кубку світу
Сьогодні 08:41 896
Курченко виборола бронзу на Гран-прі у Загребі
Сьогодні 08:25 545 1
Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 08:08 2615
Прямі трансляції

Мудрик: Ціную вашу підтримку, мій успіх буде і вашим успіхом

Мудрик подякував фанатам за підтримку в інстаграмі
Сьогодні 19:59 273 0
Мудрик: Ціную вашу підтримку, мій успіх буде і вашим успіхом
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик подякував уболівальникам за підтримку.

Відповідне звернення українець зробив у інстаграмі.

"Хлопці, я просто хочу сказати, що ціную вашу підтримку. Ми з вами в одному човні, разом програємо і разом перемагаємо. Мій успіх буде і вашим успіхом", – написав Мудрик.

   Мудрик пробив паралельно воротам із вигідної позиції: відео курйозного промаху українця в матчі АПЛ

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 17408
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 67800
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 8177
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України 321613 3
Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги 2615
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 12916
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14717 2
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38910 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49842 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12256
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39434 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77269