Мудрик: Ціную вашу підтримку, мій успіх буде і вашим успіхом

Вінгер Челсі Михайло Мудрик подякував уболівальникам за підтримку.

Відповідне звернення українець зробив у інстаграмі.

"Хлопці, я просто хочу сказати, що ціную вашу підтримку. Ми з вами в одному човні, разом програємо і разом перемагаємо. Мій успіх буде і вашим успіхом", – написав Мудрик.