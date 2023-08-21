Мудрик: Ціную вашу підтримку, мій успіх буде і вашим успіхом

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик подякував уболівальникам за підтримку.
Відповідне звернення українець зробив у інстаграмі.
"Хлопці, я просто хочу сказати, що ціную вашу підтримку. Ми з вами в одному човні, разом програємо і разом перемагаємо. Мій успіх буде і вашим успіхом", – написав Мудрик.
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