Апеляцію Ювентуса щодо позбавлення скудетто 2006 року було відхилено

Джерело - ANSA.
Вищий адміністративний суд Італії відхилив апеляцію Ювентуса проти Федерації футболу Італії, Інтера та Олімпійського комітету Італії у справі про позбавлення туринців чемпіонського титулу сезону 2005/06.
Про це повідомляє ANSA.
Ювентус фінішував тоді на 1-му місці, однак за підсумками розслідування корупційного скандалу, що увійшов в історію під назвою "Кальчополі", Юве відправили до Серії B, а чемпіоном оголосили Інтер.
Це була остання судова інстанція, у якій розглядалася справа, тому рішення є остаточним.
Нагадаємо, Ювентус знищив Удінезе в 1 турі Серії А.
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