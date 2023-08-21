Апеляцію Ювентуса щодо позбавлення скудетто 2006 року було відхилено

Це була остання судова інстанція, тому рішення є остаточним

Джерело - ANSA.

Вищий адміністративний суд Італії відхилив апеляцію Ювентуса проти Федерації футболу Італії, Інтера та Олімпійського комітету Італії у справі про позбавлення туринців чемпіонського титулу сезону 2005/06.

Про це повідомляє ANSA.

Ювентус фінішував тоді на 1-му місці, однак за підсумками розслідування корупційного скандалу, що увійшов в історію під назвою "Кальчополі", Юве відправили до Серії B, а чемпіоном оголосили Інтер.

Це була остання судова інстанція, у якій розглядалася справа, тому рішення є остаточним.

Нагадаємо, Ювентус знищив Удінезе в 1 турі Серії А.

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