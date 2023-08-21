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Іспанський тренер Гарсія-Гарсія міг очолити Зорю

Фахівця сватають у Дніпро-1
Сьогодні 18:54 171 0
Іспанський тренер Гарсія-Гарсія міг очолити Зорю

Іспанський спеціаліст Гонсало Гарсія-Гарсія міг очолити Зорю.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Іспанець фігурував у шортлисті Євгена Гєллєра разом із Ненадом Лалатовичем, Гораном Сабличем та низкою інших іноземних спеціалістів.

Однією з головних причин непризначення Гарсії у Зорю називалося питання гарантій безпеки.

Зараз Гарсію сватають у Дніпро-1, який залишився без тренера після відходу Кучера.

Рішення щодо призначення має бути ухвалено до першого матчу проти Спартака Трнави.

Виконуючим обов’язки головного тренера на цьому матчі буде хтось з експомічників Олександра Кучера.

Наприкінці минулого сезону Гарсія-Гарсія залишив Істру 1961, з якою фінішував п’ятим в чемпіонаті Хорватії.

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