Сума трансферу складе 4,5 млн євро

Джерело - офіційний сайт Бешикташа.

Півзахисник ЦСКА Бахтіяр Зайнутдінов перейшов у Бешикташ.

Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.

За даними Transfermarkt, сума трансферу - 4,5 млн євро, а контракт розрахований до 2027 року.

Бешикташ зіграє з Динамо у вирішальному раунді кваліфікації Ліги конференцій. Матчі відбудуться 24 та 31 серпня.

Нагадаємо, Попов може відновитися до матчу з Бешикташем.

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