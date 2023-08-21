Джерело - офіційний сайт Бешикташа.
Півзахисник ЦСКА Бахтіяр Зайнутдінов перейшов у Бешикташ.
Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.
За даними Transfermarkt, сума трансферу - 4,5 млн євро, а контракт розрахований до 2027 року.
Бешикташ зіграє з Динамо у вирішальному раунді кваліфікації Ліги конференцій. Матчі відбудуться 24 та 31 серпня.
Нагадаємо, Попов може відновитися до матчу з Бешикташем.
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