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Бешикташ купив гравця ЦСКА Зайнутдінова напередодні матчу з Динамо

Сума трансферу складе 4,5 млн євро
Сьогодні 18:31 333 0
Бешикташ купив гравця ЦСКА Зайнутдінова напередодні матчу з Динамо
#Бешикташ

Джерело - офіційний сайт Бешикташа.

Півзахисник ЦСКА Бахтіяр Зайнутдінов перейшов у Бешикташ.

Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.

За даними Transfermarkt, сума трансферу - 4,5 млн євро, а контракт розрахований до 2027 року.

Бешикташ зіграє з Динамо у вирішальному раунді кваліфікації Ліги конференцій. Матчі відбудуться 24 та 31 серпня.

Нагадаємо, Попов може відновитися до матчу з Бешикташем.

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