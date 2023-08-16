Тен Гаг хоче повернути Грінвуда

Гравець може повернутися у команду

Виконавчий директор Манчестер Юнайтед Річард Арнольд, який прийматиме рішення щодо вінгера Мейсона Грінвуда, сказав керівництву клубу, що планує повернути його у склад команди.

Про це свідчить The Athletic.

Арнольд також планував записати відео з поясненнями для персоналу МЮ та уболівальників. Це мало трапитися 4 серпня, однак рішення відклали.

Джерело також зазначає, що після внутрішнього розслідування клубу за повернення Грінвуда також виступає головний тренер Ерік тен Гаг та спортивний департамент разом з Джоном Мерто.

При цьому декілька співробітників стурбовані цією ситуацією.

Раніше клуб опублікував офіційну заяву, у якій анонсував прийняття остаточного рішення найближчим часом.