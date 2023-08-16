Тен Гаг хоче повернути Грінвуда

Джерело - tribuna.com.
Виконавчий директор Манчестер Юнайтед Річард Арнольд, який прийматиме рішення щодо вінгера Мейсона Грінвуда, сказав керівництву клубу, що планує повернути його у склад команди.
Про це свідчить The Athletic.
Арнольд також планував записати відео з поясненнями для персоналу МЮ та уболівальників. Це мало трапитися 4 серпня, однак рішення відклали.
Джерело також зазначає, що після внутрішнього розслідування клубу за повернення Грінвуда також виступає головний тренер Ерік тен Гаг та спортивний департамент разом з Джоном Мерто.
При цьому декілька співробітників стурбовані цією ситуацією.
Раніше клуб опублікував офіційну заяву, у якій анонсував прийняття остаточного рішення найближчим часом.