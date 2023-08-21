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УПЛ перенесла матч Рух - Дніпро-1 на невизначений термін

Дата проведення цього матчу буде визначена додатково
Сьогодні 16:16 252 0
УПЛ перенесла матч Рух - Дніпро-1 на невизначений термін
#Рух Львів, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Матч 5-го туру УПЛ Дніпро-1 - Рух, який мав відбутися 27 серпня, буде перенесено.

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

Дирекція Прем’єр-ліги задовольнила клопотання Дніпра-1 перенести гру на пізніший термін.

Дата проведення цього матчу буде визначена додатково.

Дніпро-1 23 та 31 серпня проведе матчі плей-оф відбору Ліги конференцій проти трнавського Спартака.

Нагадаємо, Дніпро-1 веде переговори з іспанським тренером.

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