УПЛ перенесла матч Рух - Дніпро-1 на невизначений термін

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.
Матч 5-го туру УПЛ Дніпро-1 - Рух, який мав відбутися 27 серпня, буде перенесено.
Про це повідомляє пресслужба дніпрян.
Дирекція Прем’єр-ліги задовольнила клопотання Дніпра-1 перенести гру на пізніший термін.
Дата проведення цього матчу буде визначена додатково.
Дніпро-1 23 та 31 серпня проведе матчі плей-оф відбору Ліги конференцій проти трнавського Спартака.
Нагадаємо, Дніпро-1 веде переговори з іспанським тренером.
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