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Кучер може повернутися у Металіст

За умови, що харків'яни продовжуватимуть показувати погані результати.
Сьогодні 15:25 271 0
Кучер може повернутися у Металіст
#Металіст, #Олександр Кучер

Джерело - sport.uа.

Екснаставник СК Дніпро-1 Олександр Кучер може повернутися у Металіст.

Про це повідомляє sport.uа.

Пауза в тренерській кар'єрі Кучера може бути недовгою. Очікується, що незабаром він може знову очолити Металіст. Відбутися це може в тому разі, якщо харківська команда, очолює зараз яку Андрій Аніщенко, не показуватиме в Першій лізі нормальні результати.

Наразі Металіст займає 7-й рядок у Першій лізі з чотирма очками після чотирьох турів.

Раніше Кучер залишив Дніпро-1 після поразки від Оболоні та вильоту з єврокубків.

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