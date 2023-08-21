За умови, що харків'яни продовжуватимуть показувати погані результати.

Екснаставник СК Дніпро-1 Олександр Кучер може повернутися у Металіст.

Про це повідомляє sport.uа.

Пауза в тренерській кар'єрі Кучера може бути недовгою. Очікується, що незабаром він може знову очолити Металіст. Відбутися це може в тому разі, якщо харківська команда, очолює зараз яку Андрій Аніщенко, не показуватиме в Першій лізі нормальні результати.

Наразі Металіст займає 7-й рядок у Першій лізі з чотирма очками після чотирьох турів.

Раніше Кучер залишив Дніпро-1 після поразки від Оболоні та вильоту з єврокубків.