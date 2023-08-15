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Зоря отримала від Сандерленда фінальну пропозицію щодо Русина

Сума між 2 та 3 млн євро
Сьогодні 10:09 178 0
Зоря отримала від Сандерленда фінальну пропозицію щодо Русина
#Зоря

Джерело - UA-футбол.

Зоря отримала фінальну пропозицію Сандерленда щодо Назарія Русина.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Запропонована сума була покращена і становить щось середнє між 2 та 3 млн. євро. Також луганський клуб може отримати приблизно 5-у частину від суми подальшого продажу.

При цьому наголошується, що переговори щодо гравця веде особисто президент Зорі Євген Геллер, безпосередньо спілкуючись із колегою із Сандерленда.

Для англійського клубу українець – кандидат номер один на позицію форварда, однак у разі відмови у чорних котів є ще 2 запасні варіанти.

Русин пропустив матч 3-го туру УПЛ проти Ворскли (2:1), але як відомо, у нього травма м'яза стегна.

Раніше повідомлялося, що клуб Чемпіошипу робив дві пропозиції щодо трансферу нападника. Остання була в розмірі 2 млн євро + бонуси, але вона не влаштувала президента луганчан, який хоче отримати за гравця як мінімум 3 млн + бонуси.

Раніше Зоря повісила цінник на Русина.

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