Григорчук: Чорноморець грав з топ-клубом котролюючи м’яч

Чорноморець здобув знакову перемогу над Динамо у 4 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Роман Григорчук.

"Нічого не згадуємо, ніякі перемоги, але це, як на мене, знакова подія. Ми просто всі щасливі, дуже багато людей теж щасливі.

Ця перемога для всіх тих людей, які живуть Чорноморцем, вони живуть футбольним життям нашого міста, і я просто щасливий, що нам вдалося подарувати людям дійсно щастя. Інакше це не можна навіть формулювати.

Я вважаю, що ми сьогодні, як таке слово підібрати... Ми не шарахалися в якісь крайнощі, а просто тримали свою лінію. І ви не уявляєте, яка це важлива штука. Ми у більшості грали, це все зрозуміло, але ми граємо з топ-клубом, контролюючи м'яч. Це дорогого коштує.

Як команда в цілому – і характер, і психологія, філософія футболістів – мені все це дуже сподобалося. Не те слово сподобалося, це сильно.

Помилки були у багатьох футболістів, але про них був би гріх зараз говорити. Вони герої, красені, просто молодці. А Ієде забив гол, це саме найдорожче, що є у футболі.

Йому за такий вирішальний гол можна пробачити 10 помилок, але це мені зараз так здається, можливо, в іншій ситуації стільки ми не пробачимо. Ми його спеціально залишили в запасі, вирішуючи свої стратегічні цілі", — сказав Григорчук.