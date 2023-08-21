Головне
Шахтар та Кривбас зіграли внічию в матчі з 6 голами та 3 вилученнями
Вчора 21:11 987
Музичук здобула бронзу Кубку світу
Сьогодні 08:41 361
Курченко виборола бронзу на Гран-прі у Загребі
Сьогодні 08:25 305
Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 08:08 2022
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 21 серпня
Сьогодні 07:52 498
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Вчора 23:02 16338
Челсі з Мудриком програв Вест Гему, Астон Вілла розгромила Евертон без Миколенка: результати матчів АПЛ
Вчора 20:35 952
Чорноморець сенсаційно переграв Динамо у 4 турі УПЛ
Вчора 18:57 1111
Головний тренер Дніпра-1 Кучер подав у відставку
Вчора 17:11 802
Оболонь здобула вольову перемогу в матчі з Дніпром-1 у 4 турі УПЛ
Вчора 16:57 594
Прямі трансляції

Григорчук: Чорноморець грав з топ-клубом котролюючи м’яч

Роман Григорчук прокоментував перемогу команди над Динамо Григорчук: Чорноморець грав з топ-клубом котролюючи м’яч
Сьогодні 09:37 178 0
Григорчук: Чорноморець грав з топ-клубом котролюючи м’яч
#Чорноморець, #Роман Григорчук

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув знакову перемогу над Динамо у 4 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Роман Григорчук.

"Нічого не згадуємо, ніякі перемоги, але це, як на мене, знакова подія. Ми просто всі щасливі, дуже багато людей теж щасливі.

Ця перемога для всіх тих людей, які живуть Чорноморцем, вони живуть футбольним життям нашого міста, і я просто щасливий, що нам вдалося подарувати людям дійсно щастя. Інакше це не можна навіть формулювати.

Я вважаю, що ми сьогодні, як таке слово підібрати... Ми не шарахалися в якісь крайнощі, а просто тримали свою лінію. І ви не уявляєте, яка це важлива штука. Ми у більшості грали, це все зрозуміло, але ми граємо з топ-клубом, контролюючи м'яч. Це дорогого коштує.

Як команда в цілому – і характер, і психологія, філософія футболістів – мені все це дуже сподобалося. Не те слово сподобалося, це сильно.

Помилки були у багатьох футболістів, але про них був би гріх зараз говорити. Вони герої, красені, просто молодці. А Ієде забив гол, це саме найдорожче, що є у футболі.

Йому за такий вирішальний гол можна пробачити 10 помилок, але це мені зараз так здається, можливо, в іншій ситуації стільки ми не пробачимо. Ми його спеціально залишили в запасі, вирішуючи свої стратегічні цілі", — сказав Григорчук.

Раніше Чорноморець здобув несподівану перемогу над Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 16338
Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 30257
Промоутер назвав ім'я наступного суперника Усика у разі перемоги над Дюбуа Промоутер назвав ім'я наступного суперника Усика у разі перемоги над Дюбуа 2624
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 7715
Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги 2022
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 43025
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117111
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320466 7
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 130463
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22517
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 90398 4
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 30333