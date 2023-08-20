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Чорноморець - Динамо Київ 3:2: огляд матчу УПЛ

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Чорноморець - Динамо Київ 3:2: огляд матчу УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув несподівану перемогу над Динамо у межах 4-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 20 серпня

Чорноморець - Динамо Київ 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Авагімян, 1:1 - 48 Ярмоленко, 2:1 - 53 Штогрин, 2:2 - 61 Сидорчук, 3:2 - 90+1 Ієде

 Склади команд:

Чорноморець: Шевченко, Брагару, Гучек, Єрмаков, Путря, Васильєв, Шпорн, Авагімян, Штогрін, Хадіда (Ієде, 69), Бойчук.

Запасні: Білик, Варакута, Ситников, Ухань, Данилюк.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак, 62), Дячук (Караваєв, 62), Сирота, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 71), Буяльський, Шапаренко (Шепелєв, 77), Н.Волошин, Ярмоленко (Беніто, 77), Ванат.

Запасні: Бущан, Перріс, Малиш, Діалло, Царенко, Біловар, Рамадані.

Попередження: Путря 39, Сирота 51, Бойчук 54, дячук 57, Ієде 82

Вилучення: Сирота 83 (друга жовта)

Раніше Оболонь здобула вольову перемогу в матчі з Дніпром-1.

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