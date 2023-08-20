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Кривбас - Шахтар 3:3: огляд матчу УПЛ

Кривбас відігрався з рахунку 1:3
Вчора 23:55 226 0
Кривбас - Шахтар 3:3: огляд матчу УПЛ
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар та Кривбас не визначили сильнішого в межах 4-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 20 серпня

Кривбас - Шахтар 3:3 (2:3)

Голи: 0:1 - 8 Кащук, 0:2-  18 Криськів, 1:2 - 24 Хомченовський, 1:3 - 43 Криськів, 2:3 - 44 Кожушко, 3:3- 64 Бескоровайний

Склади команд:

Кривбас: Кліщук, Дібанго, Бескоровайний, Стецьков, Понєдєльнік, Хомченовський, Бізімана (Блізніченко 79), Іліч (Приходько 80), Луньов (Вакулко 71), Кожушко (Дебелко 46), Задерака

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Вілівальд, Кузик, Семотюк, Устименко

Шахтар: Різник, Топалов, Матвієнко, Чигринський, Гочолеішвілі (Педріньйо 90+4), Степаненко, Кащук (Келсі 63), Криськів (Назарина 62), Бондаренко, Зубков (В'юнник 90+5), Сікан (Невертон 89)

Запасні: Пузанков, Твардовський, Педріньйо, Конопля, Фарина, Козік, Кастілло, Очеретько, В’юнник

Попередження: Хомченовський 10, Бескоровайний 31, Кожушко 32, Топалов 36, Понєдєльнік 87, Чигринський 90+1, Чигринський 90+5

Вилучення Хомченовський 74, Бондаренко 85, Чигринський 90+5 (друга жовта), Блізніченко 90+7

Напередодні Чорноморець сенсаційно переграв Динамо, а Оболонь здобула вольову перемогу в матчі з Дніпром-1.

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