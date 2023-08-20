Оболонь здобула вольову перемогу в матчі з Дніпром-1 у 4 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 мінімально поступився Оболоні в межах 4-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:2. Кияни здобули вольову перемогу.
Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 20 серпня
Дніпро-1 - Оболонь 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Піхальонок (пен), 1:1 - 46 Тарануха, 1:2 - 83 Краснопір
Жовті картки: Піхальонок 48, Сваток 67, Вовкун 73
Склади команд:
Дніпро-1: Кінарейкін, Пасіч (Пуріта 72), Сваток, Кравець, Каплієнко, Горін (Когут 54), Рубчинський, Лєднєв (Пірес 79), Піхальонок, Білл (Танчик 54), Ківінда (Філліпов 46)
Запас: Вале, Крапивцов, Горбунов, Гаджиєв, Бабенко, Мірошниченко, Маркос Андре
Оболонь: Федорівський, Нагієв (Мединський 61), Вовкун (Фатєєв 76), Приймак, Лук'янчук, Осман (Прокопенко 46), Черненко, Мороз, Слободян (Груша 76), Суханов (Краснопір 46), Тарануха
Запас: Кичак, Мухаматгалєєв, Єрмоленко, Чернов
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